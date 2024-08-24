ABD'den 15 Temmuz itirafı! Büyükelçiden çarpıcı açıklama | "Türkiye olmadan Gazze'de..."
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, dünyanın kriz yaşadığı dönemlerde vazgeçilmez bir ülke olduğunu belirten Flake, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Büyükelçi Flake, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ABD'nin Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirtti. Flake, Türkiye olmadan Gazze'nin yeniden inşasında uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu söyledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, hain FETÖ'nün darbe girişiminden, işgalci İsrail'in soykırım saldırıları düzenlediği Gazze'deki duruma kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ülkesi ABD'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını açıkladı.
"ERDOĞAN'A DESTEK DE GEÇ KALDIK"
ABD'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Başkan Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirten Flake, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU
Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki rolüne işaret eden Flake, "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu sefer söylenen şuydu; ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.
Flake, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin de Türkiye gibi bölgesel aktörler garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamadan Gazze'deki duruma uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ"
Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde Ankara'ya yönelik F-16 satışı için ABD'li senatörler Ben Cardin, Jim Risch, Michael McCaul, Gregory Meeks ile telefon görüşmeleri yaptığını ve onları ikna ettiğini belirtti.
"Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanların varlığına" dikkati çeken Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli." ifadesini kullandı.
"BÜYÜYEN BÖLGESEL GÜÇ"
Flake, bir sonraki ABD büyükelçisine şu tavsiyelerde bulundu:
"Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."
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