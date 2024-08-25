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Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir gözaltı: Sadece ipucu değil kanıt bulduk

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 08:37 Güncelleme: 25.08.2024 08:38
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Almanya’daki bıçaklı saldırıda bir gözaltı: Sadece ipucu değil kanıt bulduk

Almanya’nın Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada “Bu kişi hakkında sadece ipucu değil, aynı zamanda kanıt da bulduk.” ifadesini kullandı. İşte detaylar...

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