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Katil İsrail kana doymuyor! Batı Şeria'da 1 Filistinli öldürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 14:13
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Katil İsrail kana doymuyor! Batı Şeria’da 1 Filistinli öldürüldü

Siyonist İsrail askerleri, saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen saldırılarda 1 Filistinli ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

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