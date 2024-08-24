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Pakistan'da bombalı saldırı! 2'si çocuk 1'i kadın 3 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:19
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Pakistan’da bombalı saldırı! 2’si çocuk 1’i kadın 3 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

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