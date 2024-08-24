Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! İran'ın intikam saldırısı için her şey tamamlandı
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştiren İsrail'in Gazze işgaliyle Orta Doğu'da aylardır süren gerilim had safhaya ulaştı. İsrail yeni katliamın sinyalini vererek Gazze'de tahliye çağrısı yaptı. Hamas heyeti de Mısır'a ziyaret gerçekleştirirken Haniye suikastı sonrası İran'dan yeni bir açıklama geldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.
YENİ TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu. Gazze'nin kuzey kesiminde yer alan Es-Salatin, el-Atatira, es-Seyfa ve el-Kerame'de bazı bölgelere saldırı düzenleneceği belirtilerek söz konusu yerlerin boşaltılması istenildi.
Ordu "tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atarak, söz konusu bölgelerde yaşayanların "güvenli bölge" olduğunu öne sürerek "Gazze'nin batı kısmına sığınmaları" çağrısında bulundu. İsrail ordusu, sonuncusu dün akşam olmak üzere, Gazze'de son bir hafta içinde "güvenli" olduğu iddia edilen bölgenin bazı kısımları dahil olmak üzere 5 ayrı sözde "tahliye emri" yayımladı.
HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE
Hamas bugün yaptığı açıklamada, Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinde son gelişmeleri dinlemek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceğini ifade etti. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Dr. Halil el-Hayyeh başkanlığındaki Hamas heyeti, Mısır ve Katar'daki arabulucuların daveti üzerine, Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını dinlemek üzere bu akşam Kahire'ye varacak. Hamas, Biden Deklarasyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde 2 Temmuz'da üzerinde mutabık kaldığı hususlara bağlılığını teyit etmektedir. Hamas üzerinde anlaşmaya varılanları uygulamaya hazır olduğunu teyit ederken, işgale baskı yapılması ve anlaşmaya varılmasını engellemekten vazgeçmesi çağrısında bulunur" denildi.
"HAZIRIZ" MESAJI
Haniye suikastı sonrası İsrail'e intikam saldırısında bulunması beklenen İran kanadından da yeni bir açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına "İran cevap hakkından vazgeçmeyecek" açıklamasında bulundu. İran'ın saldırıya hazır olduğunun altını çizen Arakçi'nin sözlerine ABD'den yanıt gecikmedi.
Beyaz Saray İletişim Danışmanı John Kirby, Kahire'de gerçekleşen ateşkes ve rehine anlaşması görüşmelerini değerlendirdi. İsrail ile Hamas arasındaki müzakere görüşmelerinin "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirten haberin doğru olmadığını söyleyen Kirby, "Görüşmelerin çökmek üzere olduğuna dair haberler doğru değil. İlerleme kaydedildi" yorumunda bulundu.
İran'ın hazırlığının niteliği ya da arkasındaki istihbarat hakkında bilgi vermeyen Kirby, sadece "Hazırlıklı olmalıyız ve hazırız. Bölgedeki askeri kabiliyetlerimizi güçlendirdik ve her gün izliyoruz" ifadelerin kullandı.
"NETANYAHU KABUL ETTİ"
ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi. Axios'un 3 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden Netanyahu'dan askerlerini Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi. İsrail Başbakanı ise, anlaşmayı ilerletmek için askerlerini bir mevziden geri çekmeyi kabul etti. Biden ayrıca, Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasında sınırın geri kalanını tutmaya devam etmesi talebini destekledi.
Öte yandan, Netanyahu'nun ismi açıklanmayan danışmanlarından biri Axios'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sadece Philadelphia Koridoru üzerindeki bir mevziyi birkaç yüz metre kaydırmayı kabul ettiğini ve bunun İsrail'in sınırdaki operasyonel kontrolünü etkilemeyeceğini söyledi.
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