24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:14 Güncelleme: 24.08.2024 14:14
ABONE OL
Brezilya’da orman yangınları: 2 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 30 şehirde yüksek alarm durumuna geçildi, alevlere müdahale eden 2 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör