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Katil İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 23:14
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Katil İsrail Gazze’de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'nde taş üstünde taş bırakmayan binlerce sivili katleden katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.

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