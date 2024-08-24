Hamas'tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin! Siyonist İsrail'in katil askerleri cami basıp Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı
Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden ve taş üstünde taş bırakmayan terör ordusu İsrail'in soykırımcı askerleri, girdikleri bir camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırtıp yaktı. Gazze'deki skandala ilişkin açıklama yapan Hamas, Arap ve İslam dünyasını, Siyonistlerin bu davranışlarını kınamaya ve Filistin'deki kutsal mekanları müdafaa etmek için harekete geçmeye çağırdı.
Hamas, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde camilere saldırarak Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasının nefret dolu faşist bir davranış olduğunu belirtti.
Basında İsrail askerlerinin kameraları ile dronlardan çekilen ve camilerin yıkılışını ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakılışını gösteren görüntülerin ardından Hamas'tan açıklama yapıldı.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beni Salih Camisine girerek Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasının kınandığı açıklamada, "Camilere hürmetsizlik edilmesi, yerle bir edilmesi, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakılması, İsrail ile onun kin ve nefretle dolu askerlerinin karakterini ve ümmetin kimliği ile onun kutsallarıyla bağlantılı her şeye karşı gösterdikleri faşist tutumu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.
"İsrail askerlerinin işledikleri menfur suçları kayıt altına alması ve sosyal medyada yayınlamasının; Gazze halkına karşı sürdürdüğü acımasız soykırımda aşırı giden işgalci hükümetin yürüttüğü sistematik suç işleme politikasını ortaya alıkoyduğu" kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam dünyası, Siyonistlerin bu davranışlarını kınamaya ve Filistin'deki kutsal mekanları müdafaa etmek için harekete geçmeye çağrıldı.
Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu, 23 Ağustos'ta İsrail askerlerinin, Beni Salih Camisi'ne girerek buradaki Kur'an-ı Kerim'leri yaktığı, Han Yunus'ta da Gazze'nin en eski camilerinden Ulu Camiyi yerle bir ettiği görüntüleri yayınlamıştı. Görüntülerin, İsrail askerlerinin kameraları ve dronlar tarafından çekildiği belirtilmişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu 610 cami tamamen 214'ü ise kısmen yıkıldı.
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