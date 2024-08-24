Hamas’tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin! Siyonist İsrail’in katil askerleri cami basıp Kur’an-ı Kerim yırtıp yaktı

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beni Salih Camisi'ni hedef aldı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beni Salih Camisine girerek Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasının kınandığı açıklamada, "Camilere hürmetsizlik edilmesi, yerle bir edilmesi, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakılması, İsrail ile onun kin ve nefretle dolu askerlerinin karakterini ve ümmetin kimliği ile onun kutsallarıyla bağlantılı her şeye karşı gösterdikleri faşist tutumu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.