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İsrail ile çatışan Hizbullah 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 08:59
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İsrail ile çatışan Hizbullah 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı.

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