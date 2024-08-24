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Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde yeni gelişme: ABD Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 12:25 Güncelleme: 24.08.2024 12:26
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Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde yeni gelişme: ABD Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası...

BD'de eski başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi halen gündemdeki yerini korurken o esnada görevli olan bazı ABD Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası verildi. İşte detaylar...

ABD'de eski başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sırasında görevli olan bazı ABD Gizli Servis çalışanları, disiplin cezası aldı.

The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, en az beş Gizli Servis görevlisine disiplin cezası olarak, çalışanları operasyonlara katılmaktan alıkoyan "idari görev" verildi.

ÇALIŞANLARA DİSİPLİN CEZASI

Trump'ın mitingi sırasında güvenlik planlamasını yapan personelin de "idari görev" verilen kişilerden biri olduğu belirtildi.

Gizli Servis, söz konusu disiplin cezalarına dair doğrudan bir açıklama yapmasa da "Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, olası disiplin cezaları Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından soruşturulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

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