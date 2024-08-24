Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde yeni gelişme: ABD Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası...

ABD'de eski başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sırasında görevli olan bazı ABD Gizli Servis çalışanları, disiplin cezası aldı.

The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, en az beş Gizli Servis görevlisine disiplin cezası olarak, çalışanları operasyonlara katılmaktan alıkoyan "idari görev" verildi.

ÇALIŞANLARA DİSİPLİN CEZASI

Trump'ın mitingi sırasında güvenlik planlamasını yapan personelin de "idari görev" verilen kişilerden biri olduğu belirtildi.

Gizli Servis, söz konusu disiplin cezalarına dair doğrudan bir açıklama yapmasa da "Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, olası disiplin cezaları Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından soruşturulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.