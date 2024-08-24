Gazze’de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde! Yüzde 83’ü tükendi çağrılar yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ilaçların yüzde 60'ının tükendiğini duyurdu.

DEPOLAR TÜKENDİ TEDAVİLER DURABİLİR

Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.