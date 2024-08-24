Gazze'de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde! Yüzde 83'ü tükendi çağrılar yükseldi
Terör devletinin Gazze'de düzenlediği soykırım her geçen gün daha da korkunç boyuta ulaşıyor. Bölgede yaşanan insani trajedinin yanı sıra yaşam malzemeleri ve sağlık sistemindeki eksiklikler Filistinlileri felaketin eşiğine getiriyor. Gazze'de Sağlık Bakanlığı "benzeri görülmemiş" diyerek peş peşe çağrılarda bulundu. Eksiklerin karşılanmaması durumunda Gazzeli yaralı ve hastaların durumundan endişe edildiği kaydedildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün tükendiğini duyurdu.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, "benzeri görülmemiş" ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.
DEPOLAR TÜKENDİ TEDAVİLER DURABİLİR
Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.
İHTİYAÇLARI KARŞILAYIN ÇAĞRISI
Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.
İŞGALCİLERİN ZULMÜ KORKUNÇ BOYUTA ULAŞTI
Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne giden elektriği kesen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralini işletmek için gerekli yakıtın girişini de engelliyor.
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