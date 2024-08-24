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Akdeniz'de 301 düzensiz göçmen kurtarıldı! Lampedusa Adası'na götürüldüler

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 19:37
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Akdeniz’de 301 düzensiz göçmen kurtarıldı! Lampedusa Adası’na götürüldüler

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 301 düzensiz göçmen, İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında kurtarıldı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin Libya'dan hareket ettiği kaydedildi.

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