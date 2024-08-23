BM'den İngiltere'deki ırkçılığa karşı 'katı ceza' talebi!
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İngiltere'de son zamanlarda baş gösteren ırkçı nefret suçları için "kapsamlı soruşturma" ve "katı ceza" talep etti. Yapılan açıklamada, "İşlenen nefret suçları, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olayların devam etmesinden endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de yaşanan ırkçı nefret suçlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezaların uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
CERD, gerçekleştirdiği son oturumda İngiltere ile ilgili bulgularına dair açıklama yaptı.
Açıklamada, "(İngiltere'de) Çeşitli platformlarda ve politikacılarla kamu figürleri tarafından işlenen nefret suçları, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olayların devam etmesinden endişe duyuyoruz." denildi.
KAPSAMLI ÖNLEM ALINMALI!
Özellikle aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü bireyler ve gruplar tarafından temmuz ve ağustosta işlenen şiddet eylemleri dahil, etnik ve dini azınlıklara, göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara yönelik tekrarlayan ırkçı eylemler ve şiddetten endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İngiltere'ye, siyasi ve kamu figürleri de dahil ırkçı nefret söylemini ve yabancı düşmanı söylemi engellemek için kapsamlı önlemler alma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Irkçı nefret suçları için kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezalarla mağdurlar ve aileleri için etkili çözümlere ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.
Kolluk kuvvetleri tarafından aşırı ve ölümcül güç kullanımı, hesap verebilirliğin eksikliği ve mağdurların ailelerine yetersiz destek konusunda endişeli olunduğu aktarılan açıklamada, bunların hepsinin orantısız olarak Afrika kökenli insanları ve diğer etnik azınlıkları etkilediği vurgulandı.
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