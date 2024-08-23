BM’den İngiltere’deki ırkçılığa karşı ’katı ceza’ talebi!

KAPSAMLI ÖNLEM ALINMALI!

Özellikle aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü bireyler ve gruplar tarafından temmuz ve ağustosta işlenen şiddet eylemleri dahil, etnik ve dini azınlıklara, göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara yönelik tekrarlayan ırkçı eylemler ve şiddetten endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İngiltere'ye, siyasi ve kamu figürleri de dahil ırkçı nefret söylemini ve yabancı düşmanı söylemi engellemek için kapsamlı önlemler alma çağrısı yapıldı.