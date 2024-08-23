23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Uruguay ve Şili'den Maduro'ya ilişkin karara eleştiri!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 09:17
ABONE OL
Uruguay ve Şili’den Maduro’ya ilişkin karara eleştiri!

Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Şili, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz seçimlerinin galibi olarak teyit etmesini eleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör