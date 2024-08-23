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Ruanda 43 Hristiyan grubun çalışmalarını yasakladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:09
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Ruanda 43 Hristiyan grubun çalışmalarını yasakladı

Ruanda'da 43 Hristiyan grubun ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. Nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olan Ruanda'da bazı kiliseler ve Hristiyan din adamları, takipçilerini manipüle edip maddi çıkar elde etmekle suçlanıyor.

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