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Katil İsrail gece yarısı katliama devam etti! 27 Filistinli hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 06:20
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Katil İsrail gece yarısı katliama devam etti! 27 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katleden İsrail soykırım yapmaya devam ediyor. Terör ordusu İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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