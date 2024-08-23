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İzlanda'da bir yanardağ lav ve kül püskürttü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:19
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İzlanda’da bir yanardağ lav ve kül püskürttü

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

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