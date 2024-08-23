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Pakistan'da konvoya saldırı! 12 polis hayatını kaybetti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 14:53
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Pakistan’da konvoya saldırı! 12 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeydoğusunda silahlı kişilerin konvoya yönelik saldırısında 12 polis yaşamını yitirdi, 6'sı yaralandı.

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