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Fransa'da 10 dang humması vakası daha görüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 23.08.2024 14:55
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Fransa’da 10 dang humması vakası daha görüldü

Son dakika haberine göre Fransa’da 10 kişide daha dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi. Ülkede halihazırda 7 yerli vakanın tedavisi devam ediyor.

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