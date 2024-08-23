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Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde ölenlerin sayısı 35'e çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 23.08.2024 14:51
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Hindistan ve Bangladeş’teki sellerde ölenlerin sayısı 35’e çıktı

Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Eyalet yetkilileri, 1,7 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, yaklaşık 100 bin kişinin eyalette açılan 400'den fazla tahliye merkezine alındığını duyurdu.

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