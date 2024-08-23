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Güney Kore'de aşırı sıcaklar 28 can aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 23.08.2024 14:48
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Güney Kore’de aşırı sıcaklar 28 can aldı!

Güney Kore'de bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Kore Meteoroloji İdaresi, 24 Haziran'da "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

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