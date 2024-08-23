FED Başkanı Powell’dan ’faiz indirimi’ açıklaması: Önümüzdeki veriler...

Toplantıda konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell şu ifadeleri kullandı:

"Politikanın düzenlenme zamanı geldi . Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. PiyasaÖındaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz.