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FED Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması: Önümüzdeki veriler...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.08.2024 17:27
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FED Başkanı Powell’dan ’faiz indirimi’ açıklaması: Önümüzdeki veriler...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı açıklamada, "Para politikası için ayarlama zamanı geldi. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Kansas City Fed'in yıllık düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell şu ifadeleri kullandı:

"Politikanın düzenlenme zamanı geldi . Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. PiyasaÖındaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz.

Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek. Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda, istihdam piyasasında çok fazla bozulma olmayacak. Dezenflasyon süreci sadece enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla gerçekleşebilir."

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumda tema bu yıl "para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak.

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