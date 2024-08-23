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Yapay zekanın geldiği nokta pes dedirtti! Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soygun gerçekleştirdi | Biden ve Trump soyguncu oldu, gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 18:48
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Yapay zekanın geldiği nokta pes dedirtti! Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soygun gerçekleştirdi | Biden ve Trump soyguncu oldu, gözaltına alındı

Yapay zeka teknolojisiyle birlikte "Deepfake" adı verilen, sahte videoların üretilmesi de hız kazandı. Son olarak sosyal medya platformu X'te, milyarder iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Bıden ve Rus Lider Putin başta olmak üzere, birçok liderin soyguncu olarak gösterildiği ve gözaltına alındığı bir video paylaşıldı. Videoya eleştiriler ise gecikmedi. İşte o görüntüler...

Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin. Ellerinde silahla soyguna katıldılar ardından tutuklandılar.

Yapay zeka teknolojisi hızla ilerlerken gerçekle sahteyi birbirinden ayırmak ise giderek zorlaşıyor.

Sosyal medyada yine yapay zekayla oluşturulan bu video da o örneklerden biri.

Joe Bıden, Kamala Harrıs, Vladımır Putin, Barack Obama hatta Katoliklerin ruhani lideri papa da sahte videonun kurbanı oldu.

Videoda silahlı soyguncular olarak gösterilen liderler ve milyarderler, bir markete giriyor çalışanları tehdit ediyor.

Ardından birer birer gözaltına alınıyorlar. Görüntülerde Elon Musk gözaltına alınmadan önce marketi de yakıyor.

Yeniden ABD başkanı olmak isteyen ancak ilerleyen yaşı nedeniyle eleştirilip adaylıktan çekilen mevcut Başkan Joe Biden ise, buna bir gönderme olarak tekerlekli sandalyede tasvir ediliyor.

Biden'ın yerine seçilen aday Kamala Harrıs de üniformalı memurlar tarafından gözaltına alınırken çığlık atıyor.

Amerika Birleşik Devletleri seçimi yaklaşırken seçime müdahale edilmesinden endişe ediliyor. Özellikle yapay zekayla oluşturulan videoların seçim öncesi dezenformasyon dalgasına neden olacağı düşünülüyor.

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