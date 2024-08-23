Yapay zekanın geldiği nokta pes dedirtti! Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soygun gerçekleştirdi | Biden ve Trump soyguncu oldu, gözaltına alındı

Yeniden ABD başkanı olmak isteyen ancak ilerleyen yaşı nedeniyle eleştirilip adaylıktan çekilen mevcut Başkan Joe Biden ise, buna bir gönderme olarak tekerlekli sandalyede tasvir ediliyor.

Biden'ın yerine seçilen aday Kamala Harrıs de üniformalı memurlar tarafından gözaltına alınırken çığlık atıyor.