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İsrail Suriye'yi vurdu iddiası! Hama'da çok sayıda üs hedef alındı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 21:09
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İsrail Suriye’yi vurdu iddiası! Hama’da çok sayıda üs hedef alındı...

İsrail'in Suriye'nin Hama şehrinde bulunan ve İran destekli gruplar ave Suriye ordusuna ait noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

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