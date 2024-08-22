Teröristler katliamı başka boyuta taşıdı! Bombalayarak yaraladıkları masumların tahliyesine izin vermediler
Gazze'de 11 aydır terör devleti kan akıtıyor. Dünyanın gözü önünde işlenen soykırım devam ederken işgalciler yaptıklarıyla katliamları korkunç bir boyuta taşıdı. Han Yunus teröristlerin özellikle hedef alarak bombardımana tuttuğu bölgelerden biri oldu. Katillerin burada düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan bir binada yaralılar mahsur kaldı. Terör devleti buradaki yaralıların tahliyesine izin vermedi.
Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yıkılan bir evde mahsur kalan yaralıların tahliye edilmesine izin vermediğini duyurdu.
ÖNCE SALDIRDI SONRA YIKIMA HAPSETTİ
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, saldırılarda yıkılan Ebu Hadrus ailesinin evine yaralıların tahliyesi için koordinasyon sağlama talebini reddettiği kaydedildi.
Açıklamada, sonuncusu Ebu Hadrus ailesinin evindeki yaralılar için olmak üzere Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak amaçlı sayısız çağrı alındığı belirtildi.
SOYKIRIMDA ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR
Gazze Sivil Savunma, açıklamasında, Filistinlilerin yaptığı sayısız çağrıya kayıtsız kalan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sessizliğini kınadı.
"ÇIĞLIKLARI DUYMAZDAN GELİYORLAR"
Açıklamada, "Ebu Hadrus ailesinden yaralı tutukluların çığlıklarını görmezden gelmeye devam etmek, onları da, mürettebatımızın onlara ulaşıp hayatlarını kurtaramadığı için şehit olan binlerce kişi gibi şehitler arasına sokacak." ifadeleri kullanıldı.
7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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