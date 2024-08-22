Teröristler katliamı başka boyuta taşıdı! Bombalayarak yaraladıkları masumların tahliyesine izin vermediler

İsrail, Han Yunus'ta yıktığı bir evden yaralıların tahliyesine izin vermiyor

7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.