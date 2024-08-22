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Lübnan’da 564 kişi işgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:32
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Lübnan’da 564 kişi işgalci İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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