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Hamas ile İslami Cihad, İsrail’in tüm Gazze’den çekilmesi konusunda ısrarcı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 06:01
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Hamas ile İslami Cihad, İsrail’in tüm Gazze’den çekilmesi konusunda ısrarcı

Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Tel Aviv ile herhangi bir mutabakatın sağlanması için İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamından çekilmesi şartında ısrarcı olduklarını vurguladı.

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