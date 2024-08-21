21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Venezuela X'ten belge talebinde bulundu!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 06:23
ABONE OL
Venezuela X’ten belge talebinde bulundu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 9 Ağustos'ta 10 günlüğüne erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu X'in ülkede yeniden erişime açılması için İletişim Bakanı Freddy Nanez, şirketten Venezuela'daki faaliyetlerine ilişkin belge talebinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör