Terör devleti yaralılar için devreye giren ambulansı hedef aldı! Hava saldırılarında ölüler ve yaralılar var

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İHA'LARLA SALDIRDILAR

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.