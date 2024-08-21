Terör devleti yaralılar için devreye giren ambulansı hedef aldı! Hava saldırılarında ölüler ve yaralılar var
Son dönemlerde Orta Doğu'da yükselen tansiyon düşmek bilmezken terör ordusu düzenlediği saldırılar ile masumları hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenleyen işgalciler savaş uçakları ile bir köyü bombaladı. Saldırıda ölüler ve yaralıların olduğu bildirildi. Ayrıca katillerin yaralıya müdahale etmek için harekete geçen bir ambulansı da hedef aldığı ve bu saldırıda da sağlık görevlilerinin yaralandığı öğrenildi.
ÖLÜLER VE YARALILAR VAR
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İHA'LARLA SALDIRDILAR
Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
TERÖRİSTLER AMBULANSI HEDEF ALDI!
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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