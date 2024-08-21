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Terör devleti yaralılar için devreye giren ambulansı hedef aldı! Hava saldırılarında ölüler ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 01:19 Güncelleme: 21.08.2024 01:20
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Terör devleti yaralılar için devreye giren ambulansı hedef aldı! Hava saldırılarında ölüler ve yaralılar var

Son dönemlerde Orta Doğu'da yükselen tansiyon düşmek bilmezken terör ordusu düzenlediği saldırılar ile masumları hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenleyen işgalciler savaş uçakları ile bir köyü bombaladı. Saldırıda ölüler ve yaralıların olduğu bildirildi. Ayrıca katillerin yaralıya müdahale etmek için harekete geçen bir ambulansı da hedef aldığı ve bu saldırıda da sağlık görevlilerinin yaralandığı öğrenildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Ed-Dahira köyüne iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İHA'LARLA SALDIRDILAR

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

TERÖRİSTLER AMBULANSI HEDEF ALDI!

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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