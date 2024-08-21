21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüs devrildi! 28 kişi öldü 23 kişi yaralandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 08:41
ABONE OL
İran’da Pakistanlıları taşıyan otobüs devrildi! 28 kişi öldü 23 kişi yaralandı

Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak için İran üzerinden Irak'a doğru giden ve Pakistanlıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucunda 28 kişi öldü, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör