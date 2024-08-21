Ukrayna fitili ateşledi! Rusya'dan "Kursk" çıkışı: Müzakere olasılığını ortadan kaldırdı

Rusya: Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı, müzakere olasılığını ortadan kaldırdı

Batı medyasında, NATO ülkelerinin Rus topraklarındaki hedeflere ilişkin istihbarat bilgilerini Kiev ile paylaşmadıkları yönünde haberler yapıldığına işaret eden Zaharova, "Elbette bunların hiçbiri doğru değil." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, bu yolla NATO üyesi ülkelerin yetkililerinin Kiev tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerinin" sorumluluğundan kendisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü.