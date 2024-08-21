Ukrayna fitili ateşledi! Rusya'dan "Kursk" çıkışı: Müzakere olasılığını ortadan kaldırdı
Rusya-Ukrayna arasında 2022'den bu yana karşılıklı saldırılar devam ederken Ukrayna'nın Kursk saldırısı ipleri kopardı. Ukrayna'nın bu hamlesine Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kursk saldırısı ile Ukrayna'nın sivillere karşı" suç ve terör eylemleri" işlendiği ve bu duruma Batı'nın destek verdiği belirtildi. Rusya Kiev'in Kursk saldırısı ile müzakereleri de ortadan kaldırdığını ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarının, Kiev ile müzakere olasılığını ortadan kaldırdığını söyledi.
Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
BATI'DAN KİEV'E DESTEK
Ukrayna ordusunun Kursk'a saldırısıyla ilgili Zaharova, Kiev'in bölgede sivillere karşı işlediği "suç ve terör eylemlerini" Batılı liderlerin desteklediğini savundu.
"SALDIRILAR BATI'NIN ONAYI İLE YAPILIYOR"
Zaharova, ülkedeki terör saldırılarının özellikle de Kursk'taki yabancı paralı savaşçılar ve yabancı askeri teçhizatın Batı'nın Kiev'e destek verdiğini ispatladığını belirterek, "Kursk bölgesi topraklarının işgali Batı'nın kapsamlı desteğiyle gerçekleşiyor ve onun tarafından da onaylanıyor." dedi.
Batı medyasında, NATO ülkelerinin Rus topraklarındaki hedeflere ilişkin istihbarat bilgilerini Kiev ile paylaşmadıkları yönünde haberler yapıldığına işaret eden Zaharova, "Elbette bunların hiçbiri doğru değil." diye konuştu.
Sözcü Zaharova, bu yolla NATO üyesi ülkelerin yetkililerinin Kiev tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerinin" sorumluluğundan kendisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü.
"MÜZAKERELER ORTADAN KALKTI"
Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesine yaptığı saldırıya bahane aradığını ve her geçen gün "saçma ve uydurma argümanlar bulduğunu" ifade eden Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Kursk bölgesinde sivillere yönelik yaptıkları saldırılardan sonra onlarla kimin anlaşmaya varacağı sorusunu cevapsız bıraktıklarını belirtti.
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