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Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris'de yer aldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 22:34 Güncelleme: 21.08.2024 23:03
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Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris’de yer aldı

Gazze'deki katliamlar devam ederken işgalciler saldırılarına ara vermeden masumları hedef alarak kan dökmeyi sürdürüyor. Bu süreçte işgalcilerin en büyük destekçisi ABD ve terör devleti İsrail arasında da sık görüşmeler yapıldı. Son olarak katliam ortağı ABD Başkanı biden ve katil Netanyahu bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Demokrat Parti adayı Kamala Harris'de katıldı.

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