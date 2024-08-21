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Türkiye-Suriye normalleşmesi sürecine Rusya'dan flaş açıklama!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:46 Güncelleme: 21.08.2024 21:52
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Türkiye-Suriye normalleşmesi sürecine Rusya’dan flaş açıklama!

Türkiye ve Suriye arasında normalleşme sürecine ilişkin Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Hem Ankara hem de Şam normalleşme sürecine yeşil ışık yakmıştı. Bu adımlar sonrası gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrilmişken Rusya bu sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin sağlanmasına yönelik koordinasyonu ilerletmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Suriye arasında normalleşme süreci devam ederken Rusya'dan gelen açıklama dikkat çekti. Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Rusya'dan Türkiye-Suriye normalleşmesine destekRusya'dan Türkiye-Suriye normalleşmesine destek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, Ukrayna'nın Kursk'a saldırısının müzakerelere etkisinden, Gazze'deki durumdan ve Türkiye-Suriye normalleşme sürecine ilişkin konuştu.

Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri normalleştirme yönündeki girişimlere ilişkin de yorum yapan Zaharova, Ankara ve Şam'ın bu hususa önem verdiğini vurguladı.

Rusya: ʺTürkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruzʺRusya: ʺTürkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruzʺ

NORMALLEŞME SÜRECİNE RUSYA'DAN DEĞERLENDİRME

Zaharova, Moskova'da, ilişkilerin yeniden tesisi için farklı formatlarda toplantı yapıldığına işaret ederek, "Türkiye-Suriye ilişkilerinin en yüksek ve üst düzeyde geliştirilmesine yönelik tüm konuların tartışılmasıyla, diyaloğun geliştirilmesi için çok iyi bir temel atıldı." dedi.

Rusya: ʺTürkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruzʺRusya: ʺTürkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruzʺ

"KARARLIYIZ"

Astana'nın da bu konuda önemli rol oynadığını belirten Zaharova sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Etkinliğini ve geçerliliğini defalarca kanıtlamış olan Astana formatı başta, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yakın koordinasyonu daha da ilerletmeye kararlıyız. Genel olarak iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi destekliyoruz."

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