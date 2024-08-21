Türkiye-Suriye normalleşmesi sürecine Rusya’dan flaş açıklama!

Rusya: ʺTürkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruzʺ

"KARARLIYIZ"

Astana'nın da bu konuda önemli rol oynadığını belirten Zaharova sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Etkinliğini ve geçerliliğini defalarca kanıtlamış olan Astana formatı başta, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yakın koordinasyonu daha da ilerletmeye kararlıyız. Genel olarak iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi destekliyoruz."