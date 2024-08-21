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Terör devleti yine kan döktü! Han Yunus'a bombardıman: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 20:36 Güncelleme: 21.08.2024 20:51
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Terör devleti yine kan döktü! Han Yunus’a bombardıman: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgal devleti İsrail'in uzun yıllardır Filistin'de, özellikle de Gaze'de sürdürdüğü katliamlarla on binlerce masum hayatını kaybetti. Ekim ayından bu yana sürdürülen soykırım saldırıları devam ederken işgalciler yine yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini bombalayan terörist İsrail çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinliyi katletti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

YİNE MASUMLAR HEDEF ALINDI!

Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.

İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

SOYKIRIM SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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