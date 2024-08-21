Terör devleti yine kan döktü! Han Yunus’a bombardıman: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli katledildi.

İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

SOYKIRIM SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.