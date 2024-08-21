M çiçeği alarmı! O bölgede vakalar artış gösterdi | Aşı için düğmeye basıldı

DSÖ 14 Ağustos'ta M çiçeğini ʺuluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuʺ ilan etti..

Özellikle Afrika bölgesinde yaygın olan virüs diğer bölgelerdeki ülkelere de sıçradı ve DSÖ 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ'nün bu açıklaması sonrası panik devam ederken bu kez o ülkedeki vakalar tedirginlik oluşturdu.