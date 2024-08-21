M çiçeği alarmı! O bölgede vakalar artış gösterdi | Aşı için düğmeye basıldı
Son yıllarda küresel salgın dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Her geçen yıl farklı bir bulaşıcı hastalık baş göstermeye devam ederken bu kez Maymun çiçeği virüsü alarmı verildi. DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" verildi ve birçok ülkede tedirginlik oluştu. Hastalığa ilişkin tedirginlik sürerken o ülkedeki vaka artışları paniğe neden oldu. Her geçen gün artan vakalar sonrası ise Maymun çiçeği aşısı için yetkililer harekete geçti.
Dünyanın en büyük sorunlarından biri artık bulaşıcı hastalıklar. Pek çok ülkede çeşitli salgınlar baş göstermeye devam ederken bu kez Maymun çiçeği virüsü yükselişe geçti.
Özellikle Afrika bölgesinde yaygın olan virüs diğer bölgelerdeki ülkelere de sıçradı ve DSÖ 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etti.
DSÖ'nün bu açıklaması sonrası panik devam ederken bu kez o ülkedeki vakalar tedirginlik oluşturdu.
Tayvan'da yeni M çiçeği vakalarına rastlandı. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Ada'da 13-19 Ağustos'ta 4 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
VAKA SAYILARI 400'Ü AŞTI
Vakaların 20'li ve 40'lı yaşlarda olduğu ifade edildi. Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı 403'e ulaştı. Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı, 22'sinin yurt dışı kaynakları olduğu kaydedildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞISI MI GELİYOR?
Africa CDC, maymun çiçeği vakalarının en yaygın olduğu Afrika ülkelerinde, başta KDC olmak üzere, aşı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacaklarını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), biyoteknoloji şirketi Bavyera Nordic, ABD ve Japonya'nın aşıların tedarik edilmesine ilişkin taahhütte bulunmasının ardından açıklama yapan Africa CDC, aşı dozlarına kısa sürede ulaşacaklarını vurgulayarak aşıların güvenli şekilde saklanması ve doğru şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.
Kaseya, aşıların dağıtımını kolaylaştırmak için maymun çiçeği virüsü görülen ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri konusunda çalıştıklarını kaydetti.
ULUSLARARASI ACİL DURUMA GEÇİLDİ
Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİNİN TEDAVİSİ VAR MI?
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
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