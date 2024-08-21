Joe Biden'ın 'nükleer savaş' planı ortaya çıktı! ABD ordusuna talimat... | 'Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı hazırlıklı olun' çağrısı
Geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile olası bir "koordineli nükleer çatışmaya girmesine" karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiği ortaya çıktı.
Haberde ayrıca, "Yaklaşık dört yılda bir güncellenen belge o kadar gizli ki, elektronik kopyası yok, yalnızca birkaç ulusal güvenlik görevlisine ve Pentagon komutanına dağıtılan az sayıda basılı kopya var" ifadeleri kullanıldı.
ÇİN ANALİZİ
Geçen yıl Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan bir raporda, Çin'in 10 yıl sonra ABD ve Rusya'yı nükleer silah kapasitesi açısından yakalayacağı belirtilmişti.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SAYISININ ARTMASI 'ENDİŞE VERİCİ'
Aynı raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah başlığı sayısını artırmasının da" endişe verici olduğu" uyarısı yapılmış, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte nükleer silah tehdidinin ciddi bir şekilde arttığına da dikkat çekilmişti.
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