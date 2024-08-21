21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alobora olan teknedeki 20 kişi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 16:36 Güncelleme: 21.08.2024 16:39
ABONE OL
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde alobora olan teknedeki 20 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 46 kişinin kurtarıldığını çok sayıda kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör