Katillerin hedefi yine güvenli bölge! İşgal ordusu Deyr Belah'ı vurdu: Ölüler ve yaralılar var
Gazze'de soykırım saldırıları düzenleyen katliam ordusu durmak bilmiyor. İşgalciler saldırıların yanı sıra sözde "güvenli bölge" ilan edilen yerleri de hedef alıyor. Deyr Belah'a katiller tarafından pazar yerine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 9 kişi katledildi. Böylece soykırımcıların son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği iki ayrı katliamda 21 hayatını kaybetti.
Teröristler sözde güvenli bölge dedikleri yerleri de vuruyor. İşgal ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.
2'Sİ ÇOCUK 9 ÖLÜ VAR!
Gazze'deki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.
Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.
SON 24 SAATTE 21 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.
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