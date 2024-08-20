Katillerin hedefi yine güvenli bölge! İşgal ordusu Deyr Belah’ı vurdu: Ölüler ve yaralılar var

Terör devleti Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü var

2'Sİ ÇOCUK 9 ÖLÜ VAR!

Gazze'deki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.