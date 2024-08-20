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Katillerin hedefi yine güvenli bölge! İşgal ordusu Deyr Belah'ı vurdu: Ölüler ve yaralılar var

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 19:21 Güncelleme: 20.08.2024 19:23
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Katillerin hedefi yine güvenli bölge! İşgal ordusu Deyr Belah’ı vurdu: Ölüler ve yaralılar var

Gazze'de soykırım saldırıları düzenleyen katliam ordusu durmak bilmiyor. İşgalciler saldırıların yanı sıra sözde "güvenli bölge" ilan edilen yerleri de hedef alıyor. Deyr Belah'a katiller tarafından pazar yerine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 9 kişi katledildi. Böylece soykırımcıların son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği iki ayrı katliamda 21 hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır Filistin'de, özellikle de Gazze'de soykırım saldırıları düzenleyen terör devleti İsrail Ekim ayından bu yana saldırların şiddetini artırdı ve katliamlarında 40 bini aşkın masum katledildi.

İşgal ordusu, ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu.İşgal ordusu, ʺgüvenli bölgeʺ ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu.

Teröristler sözde güvenli bölge dedikleri yerleri de vuruyor. İşgal ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Terör devleti Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü varTerör devleti Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü var

2'Sİ ÇOCUK 9 ÖLÜ VAR!

Gazze'deki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

İşgalcilerin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli katledildi.İşgalcilerin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli katledildi.

SON 24 SAATTE 21 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

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