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Güney Afrika'da 95 Libyalı sınır dışı edildi! Yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle yakalanmışlardı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:11
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Güney Afrika’da 95 Libyalı sınır dışı edildi! Yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle yakalanmışlardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları suçlamasıyla tutuklanan 95 Libya vatandaşı sınır dışı edildi.

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