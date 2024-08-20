Katil İsrail Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırdı! 9 ölü

Saldırıda ölen ve zarar gören insanlar

DAHA ÖNCEDEN DE OKULLARA SALDIRDI

Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.