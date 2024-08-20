Katil İsrail Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırdı! 9 ölü
İsrail Gazze kentinin batısında bulunan Filistinlilerin sığındığı bir okula bombalı saldırı düzenledi. Yapılan Saldırda 9 Filistinli hayatını kaybetti.
100 ÖLÜ ONLARCA YARALI
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
30 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.
DAHA ÖNCEDEN DE OKULLARA SALDIRDI
Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.
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