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Katil İsrail Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırdı! 9 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 12:58 Güncelleme: 20.08.2024 13:07
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Katil İsrail Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırdı! 9 ölü

İsrail Gazze kentinin batısında bulunan Filistinlilerin sığındığı bir okula bombalı saldırı düzenledi. Yapılan Saldırda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

Yıkılan bina ve oradaki insanlarYıkılan bina ve oradaki insanlar

100 ÖLÜ ONLARCA YARALI
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ölen ve zarar gören insanlarSaldırıda ölen ve zarar gören insanlar

30 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda ölen ve zarar gören insanlarSaldırıda ölen ve zarar gören insanlar

DAHA ÖNCEDEN DE OKULLARA SALDIRDI
Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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