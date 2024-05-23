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İsrail ordusunun Cenin'e saldırılarında yaralanan bir Filistinli öldü

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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İsrail ordusunun Cenin’e saldırılarında yaralanan bir Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik iki gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

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