Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Karşılıklı saldırı hamleleri...

Çatışma sırasında, AFU'nun 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı, Stryker ve Kozak zırhlı personel taşıyıcıları ve bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (Humvee) zırhlı aracı da dahil olmak üzere 9 adet düşman askeri teçhizatı imha edildi. İki Stryker zırhlı personel, bir Kanada zırhlı aracı Roshel SARV ve bir anti-mayın aracı Cougar ve birkaç düşman askeri ele geçirildi.