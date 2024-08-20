Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Karşılıklı saldırı hamleleri...
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait zırhlı araç konvoyunun vurulduğunu, 9 askeri aracın imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri (SOF) ise Kursk'ta baskınlar düzenlediği açıkladı. Karşılıklı hamleler art arda gelirken, bölgede tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte son durum...
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'ta Ukrayna ordusuna ait zırhlı araç konvoyunu imha edildiğini açıklarken, Ukrayna Özel Kuvvetlerinin ise bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği bildirildi.
9 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey kuvvetleri grubuna bağlı Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna birliklerinden oluşan bir konvoyun ilerleyişini durdurdu.
Düşmanın zamanında tespit edilmesi ve deniz tugayı askerlerinin hızlı satışları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaşçılarının zamanında imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi mümkün kılındı.
Çatışma sırasında, AFU'nun 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı, Stryker ve Kozak zırhlı personel taşıyıcıları ve bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (Humvee) zırhlı aracı da dahil olmak üzere 9 adet düşman askeri teçhizatı imha edildi. İki Stryker zırhlı personel, bir Kanada zırhlı aracı Roshel SARV ve bir anti-mayın aracı Cougar ve birkaç düşman askeri ele geçirildi.
UKRAYNA ÖZEL KUVVETLERİNDEN KURSK'TAKİ YAPILARA BASKIN
Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri (SOF), Kursk bölgesindeki bazı yapılara baskın düzenledi.
SOF, Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere ilişkin görüntü yayınladı. Özel kuvvetler askerlerinin bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği görüldü.
"PUSULAR, BASKINLAR..."
SOF'tan yapılan açıklamada, "Kursk bölgesindeki operasyon sırasında Ukraynalı SOF operatörlerinin çalışmaları.
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