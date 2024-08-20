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Katil İsrail gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Çok sayıda ölü var

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:18
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Katil İsrail gece boyunca Gazze’ye saldırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun, dün sabahtan bu yana, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında bebek, kadın ve çocukların bulunduğu 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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