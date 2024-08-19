Türkiye’nin boykotu İsrail’i sarstı! Fiyatlar tavan yaptı çarşı pazar karıştı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.

Filistin'in haklı davasına destek veren Türkiye, ilk günden itibaren ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes için birçok liderle telefonda görüştü. Ancak İsrail'in soykırıma varan vahşeti büyütmesiyle Türkiye, mayıs ayında İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu.