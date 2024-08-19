Türkiye'nin boykotu İsrail'i sarstı! Fiyatlar tavan yaptı çarşı pazar karıştı
Türkiye'nin Gazze'de katliam yapan İsrail ile ticari ilişkileri askıya alarak boykot uygulama kararı almıştı. Türkiye'nin bu hamlesi, İsrail'i vurdu. Ülkede ithal edilen tarımsal ürünler ve sebze, meyve fiyatları keskin şekilde yükseldi.
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.
Filistin'in haklı davasına destek veren Türkiye, ilk günden itibaren ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes için birçok liderle telefonda görüştü. Ancak İsrail'in soykırıma varan vahşeti büyütmesiyle Türkiye, mayıs ayında İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu.
TÜRKİYE'NİN KARARI İSRAİL'DE ÇARŞI PAZARI VURDU
Bu durum, İsrail'de çarşı ve pazarı olumsuz etkiledi. Bilindiği üzere Tel Aviv yönetimi, sebze-meyve ithalatının neredeyse tamamını Türkiye ve Ürdün'den yapıyordu.
Türkiye'nin ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.
İSRAİL BASININDA GENİŞ YER BULDU
Ülkede sebze-meyve fiyatlarının artması İsrail basınında da geniş yer buldu. "Ankara'nın boykotunun pazarları vurduğu" ifadeleri kullanılan haberlerde; Türkiye ile yaşanan kriz nedeniyle ithalatçıların, malların da daha pahalı olduğu daha uzak ülkelerden ürün satın almak zorunda kaldığı vurgulanıyor.
Öte yandan, Türkiye'nin boykot kararı sonrası İsrail'de fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates ve salatalık geliyor. İsrail, söz konusu ürünleri büyük oranda Türkiye'den ithal ediyordu.
Türkiye'nin ticaret yasağından önce satılan biber, üzüm, patlıcan gibi ürünlerde de ortalama 3-4 şekellik (36 TL) bir artış yaşandı.
"YEREL ÜRETİM DÜŞTÜ"
Diğer yandan İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak göstermişti.
Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktarmıştı.
Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...