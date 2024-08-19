Rusya'dan çarpıcı Ermenistan açıklaması: Sünik bölgesine ilişkin anlaşma sabote ediliyor | Ukrayna'ya ABD üzerinden salvolar: Talimat olmasaydı yapamazlardı!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." dedi. Öte yandan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırmasına ilişkin Batı'nın yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "ABD'nin talimatı olmasaydı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy asla bunu yapmaya karar vermezdi. Herkes bunu biliyor. Amerikalılar her zaman yalan söyledi." ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." dedi.
Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna değinen Lavrov, bir an önce anlaşmanın sağlanmasından ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını söyledi.
Lavrov, "Maalesef Ermeni yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." diye konuştu.
"BATI'NIN KURSK İLE İLGİLİ YAKLAŞIMI UTANÇ VERİCİ"
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırmasına ilişkin Batı'nın yaklaşımını değerlendiren Lavrov, ABD'nin Kursk'a saldırı düzenleneceğinden haberdar olduğunu ifade etti. Lavrov, şunları kaydetti:
"ABD'nin talimatı olmasaydı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy asla bunu yapmaya karar vermezdi. Herkes bunu biliyor. Amerikalılar her zaman yalan söyledi. Batı'nın yaklaşımı utanç verici. Bu yaklaşım Batı'nın büyüyen çaresizliğini, Zelenskiy'nin verilen görevi yerine getiremediğini gösteriyor."
Moskova ile Kiev arasında Katar'ın arabuluculuğunda enerji unsurlarının güvenliğine dair müzakereler yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile Kursk'a saldırması nedeniyle müzakere etmeyecekleri yönünde açıklama yaptığını anımsattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...