Rusya’dan çarpıcı Ermenistan açıklaması: Sünik bölgesine ilişkin anlaşma sabote ediliyor | Ukrayna’ya ABD üzerinden salvolar: Talimat olmasaydı yapamazlardı!

Lavrov, "Maalesef Ermeni yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." diye konuştu.