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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:22
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İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

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