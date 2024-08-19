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İşgal ordusuna "dost ateşi" şoku! Gazze'de kendi kendilerini vurdular: Ölü ve yaralılar var

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 20:55 Güncelleme: 19.08.2024 21:34
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İşgal ordusuna dost ateşi şoku! Gazze’de kendi kendilerini vurdular: Ölü ve yaralılar var

Filistin'de, özellikle Gazze'de soykırım saldırıları uzun yıllardır devam ediyor. Katiller ne hukuk ne tepki dinlemeden masum kanı dökmeyi sürdürürken Gazze'de pek çok nokta hava saldırıları ile yerle bir ediliyor. Eli kanlı işgal ordusu bu kez havalandırdığı F-15'leri ile kendi askerlerini vurdu. Füze ile vurulan binada işgalci askerlerin konuşlandığı ve binanın tamamen çöktüğü öğrenildi. Söz konusu olayla ilgili İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada arızanın "ilk kez" yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İşgalci İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı varİşgalci İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı varİsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı var

F-15'LERLE KENDİ ASKERLERİNİ VURDULAR

Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.

İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı varİsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı var

BİNA ÜSTLERİNE ÇÖKTÜ

Açıklamada, askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek, füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi.

İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı varİsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı var

Açıklamada, söz konusu arızanın ilk kez yaşandığı ifade edilerek, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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