İşgal ordusuna "dost ateşi" şoku! Gazze'de kendi kendilerini vurdular: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı var

F-15'LERLE KENDİ ASKERLERİNİ VURDULAR

Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.