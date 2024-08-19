İşgal ordusuna "dost ateşi" şoku! Gazze'de kendi kendilerini vurdular: Ölü ve yaralılar var
Filistin'de, özellikle Gazze'de soykırım saldırıları uzun yıllardır devam ediyor. Katiller ne hukuk ne tepki dinlemeden masum kanı dökmeyi sürdürürken Gazze'de pek çok nokta hava saldırıları ile yerle bir ediliyor. Eli kanlı işgal ordusu bu kez havalandırdığı F-15'leri ile kendi askerlerini vurdu. Füze ile vurulan binada işgalci askerlerin konuşlandığı ve binanın tamamen çöktüğü öğrenildi. Söz konusu olayla ilgili İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada arızanın "ilk kez" yaşandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.
F-15'LERLE KENDİ ASKERLERİNİ VURDULAR
Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.
BİNA ÜSTLERİNE ÇÖKTÜ
Açıklamada, askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek, füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...