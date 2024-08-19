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İşgalci İsrail Lübnan'ı bombaladı! Hizbullah'ın silah deposunu hedef aldı: Üst düzey isim katledildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:24 Güncelleme: 19.08.2024 23:17
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İşgalci İsrail Lübnan’ı bombaladı! Hizbullah’ın silah deposunu hedef aldı: Üst düzey isim katledildi

Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanıyor. İşgalci İsrail Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürürken Hizbullah ise işgalcilerin bu saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor. Bu kez katliam ordusu Hizbullah'a yönelik bir saldırı daha düzenledi. Hizbullah'a ait bir silah deposunun hedef alındığı saldırıyı işgal ordusu doğruladı. Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Deir Qanoun'da düzenlenen İHA saldırısında Hizbullah'ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin işgalciler tarafından katledildi.

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