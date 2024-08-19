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İtalya'da tekne faciası! 7 kişi kayıp

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 11:22 Güncelleme: 19.08.2024 11:27
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İtalya’da tekne faciası! 7 kişi kayıp

İtalya'da 56 metre uzunluğundaki yelkenli gezi teknesi, fırtına nedeniyle Palermo açıklarında battı. Olayda 15 kişi kurtarılırken, 7 kişinin de hala kayıp olduğu öğrenildi.

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