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Birleşik Krallık'ta "Gazze" depremi! Önce İngiltere şimdi de İskoçya: Katillerin diplomatlarına rest

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 22:19 Güncelleme: 19.08.2024 22:40
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Birleşik Krallık’ta Gazze depremi! Önce İngiltere şimdi de İskoçya: Katillerin diplomatlarına rest

İşgalcilerin Gazze'de sürdürdüğü katliamlara pek çok ülkeden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Katliam ortağı İngiltere'nin işgalci İsrail'e silah satışına karşı çıkan bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey isim istifa etmişti. İngiltere'deki bu istifa şoku sonrası Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan İskoçya'da da işgalcilere rest çekildi. Bu kez tepki bizzat hükümetin kendisinden geldi. İskoçya hükümeti, Gazze'deki barış görüşmelerinde gerçek ilerleme sağlanana kadar Birleşik Krallık'taki İsrailli üst düzey diplomatlarla teması durdurduğunu duyurarak "İskoç hükümeti Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'e İngiltere tarafından silah gönderilmesine son verilmesini ifade etmekten kaçınmayacak" açıklamasını yaptı.

Gazze'deki barış görüşmelerinde gerçek ilerleme sağlanana kadar Birleşik Krallık'taki İsrailli üst düzey diplomatlarla temasın durduğunu duyuran İskoçya hükümeti Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması gerektğini belirtti.

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'daki hükümetin Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson, İsrail'in Londra Büyükelçiliği Yardımcısı Daniela Grudsky ile görüşmesinin ardından gelen eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptı.

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES"

Robertson, İsrailli diplomatla görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığına dikkati çekerek, bunun İskoç hükümetine "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusundaki net ve değişmez tutumlarını" ifade etme fırsatı verdiğini belirtti.

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

Toplantının Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle "sınırlı olmaması"ndan üzüntü duyduğunu aktaran Robertson, hiç kimsenin bu toplantının İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırma şeklinde sunulmasını amaçlamadığına işaret etti.

VAHŞETİ KINAMAKTA KARARLI

İskoç hükümetinin Gazze'deki vahşeti kesin dille kınamakta kararlı olduğunu vurgulayan Robertson, "Ancak gerçek şu ki bu toplantı birçok kişi tarafından İsrail ve İskoç hükümetleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak algılandı." ifadesine yer verdi.

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

İsrail hükümeti ile doğrudan görüşerek İskoçya'nın acil ateşkes konusundaki tutumundan karşı tarafın haberdar edildiği göz önünde bulundurulduğunda "yeni bir toplantı davetini kabul etmenin uygun olmayacağı"nı belirten Robertson, şunları kaydetti:

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

"İNGİLTERE'NİN SİLAH SATIŞI DURMALI"

"Barış yönünde gerçek ilerleme kaydedilene, insani yardıma engelsiz erişim sağlanana ve İsrail soykırım ve savaş suçlarının soruşturulmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri konusunda tam işbirliği yapana kadar bu tutumumuz devam edecektir. İskoç hükümeti bu dönemde İsrail hükümeti ile ilişkilerin normalleşmesini desteklememektedir. İskoç hükümeti Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'e İngiltere tarafından silah gönderilmesine son verilmesini ve iki devletli çözüm çerçevesinde egemen Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini ifade etmekten asla geri durmayacaktır."

İskoç hükümeti, Robertson'ın İsrailli diplomat Grudsky ile görüşmesinin ardından eleştirilmişti.

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