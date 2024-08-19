Birleşik Krallık'ta "Gazze" depremi! Önce İngiltere şimdi de İskoçya: Katillerin diplomatlarına rest

İskoç hükümeti İsrail ile görüşmeleri askıya aldı.

Toplantının Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle "sınırlı olmaması"ndan üzüntü duyduğunu aktaran Robertson, hiç kimsenin bu toplantının İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırma şeklinde sunulmasını amaçlamadığına işaret etti.

VAHŞETİ KINAMAKTA KARARLI

İskoç hükümetinin Gazze'deki vahşeti kesin dille kınamakta kararlı olduğunu vurgulayan Robertson, "Ancak gerçek şu ki bu toplantı birçok kişi tarafından İsrail ve İskoç hükümetleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak algılandı." ifadesine yer verdi.